Alger: avancées notables des projets de décongestion routière

Les projets routiers en cours de réalisation pour résorber la congestion du trafic à Alger enregistrent des avancées notables, a affirmé un responsable au ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base.

Dans une interview accordée à l’APS, le directeur du développement des infrastructures routières au ministère, Smail Rabhi, a précisé que le programme sectoriel en cours à Alger vise à fluidifier le trafic routier, à travers l’extension et l’entretien du réseau routier, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, précisant que les projets en cours connaissent des avancées notables.

Le responsable a ajouté que, en plus des projets déjà réceptionnés, ceux en cours de réalisation enregistrent des taux d’avancement « élevés » et certains sont dans leurs dernières phases, ajoute le responsable.

Ces projets viennent répondre aux besoins imposés par le développement socioéconomique à Alger, où assurer une circulation fluide nécessite la mise en oeuvre d’un plan spécifique de développement des infrastructures routières pour décongestionner le trafic.

Pour alléger cette pression, explique le responsable, la stratégie du secteur repose sur trois niveaux d’intervention, à savoir la finalisation du réseau routier de base en reliant toutes les routes pour répartir la densité du trafic et offrir plusieurs options aux usagers, l’élimination des points noirs en modifiant certaines sections de routes ou intersections sujettes à de fortes congestions, à travers des corrections géométriques ou la construction d’échangeurs ou d’ouvrages d’art, et l’élargissement des axes routiers dans les zones à forte densité démographique et les pôles urbains en vue d’augmenter leur capacité. Détaillant les projets de premier niveau, M. Rabhi a cité la réalisation de la sortie du Centre d’enfouissement technique (CET) de Hamici, ainsi que la déviation de la résidence d’Etat de Zeralda, à travers le dédoublement de la RN67 et CW212, ce qui permettra de relier la rocade sud de Mazafran au niveau de la RN 1 au niveau de Tessala El Merdja, pour atteindre Boufarik (wilaya de Blida), ajoutant que ce projet enregistre un taux d’avancement supérieur à 87 %.

De plus, les travaux de réalisation de la route des Annassers, de l’échangeur entre les communes de Saoula et Birkhadem reliant les RN1 et RN63, ainsi que de la rocade de la commune de Saoula à la double voie du CW 111 à Draria, enregistrent un avancement progressif. Ce réseau routier, une fois connecté, formera un axe principal reliant les régions est et ouest.

Cet axe, dont le parachèvement est prévu pour le premier trimestre de l’année prochaine, reliera la rocade sud au niveau d’Ain Naâdja à la RN1 à Birkhadem, ainsi que la rocade de Saoula à la RN 63, en vue d’atteindre le CW 111 à Draria.

M. Rabhi a également indiqué que le projet de réalisation de la route reliant l’échangeur du 5 Juillet et Khraicia au niveau de la 2ème rocade, sur une distance de 10 km, devra décongestionner le trafic routier dans les communes d’El Achour, Draria, Baba Hassen et Khraicia, d’autant plus que le taux de sa réalisation a atteint 85% et les deux tronçons devraient être livrés début 2025.

S’ajoute à cela, le projet de dédoublement du CW111 reliant Cheraga à Ain Benian sur une distance de 4,7 km, facilitant le trafic sur cet axe important, avec un taux d’achèvement de 93 %. La réception définitive est prévue d’ici la fin de l’année en cours, et ce après le parachèvement des travaux secondaires.