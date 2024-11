PLF 2025 : La hausse des vignettes automobiles limitée aux véhicules utilitaires de plus de 15 CV

Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a présenté lundi le projet de loi de finances (PLF) 2025 devant les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN). Il a souligné la résilience de l’économie algérienne, malgré un contexte international difficile marqué par l’inflation, la faiblesse des échanges commerciaux, un ralentissement des investissements, et des politiques monétaires restrictives affectant de nombreuses économies mondiales.

Cette présentation a eu lieu lors d’une séance plénière, présidée par Brahim Boughali, président de l’APN, en présence de Basma Azouar, ministre des Relations avec le Parlement, et de plusieurs membres du gouvernement. M. Faid a insisté sur la nature délicate de la conjoncture dans laquelle ce projet de loi a été préparé. L’année 2024 est qualifiée d’année charnière, marquée par l’élection présidentielle, qui voit l’achèvement des initiatives du premier mandat de M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République, et le début de la mise en œuvre de son programme pour un second mandat.

Le rapport a suggéré que le gouvernement soumette au Parlement, avant la fin du premier trimestre de l’année budgétaire, un bilan détaillant l’évolution économique et les orientations des finances publiques. Parmi les mesures notables, le projet de loi propose de limiter l’augmentation de la vignette automobile aux véhicules utilitaires de plus de 15 CV, dans le but de ne pas alourdir les charges pesant sur les citoyens.

