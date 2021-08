Alger: le téléphérique de Oued Koriche remis en service

Le téléphérique de Oued Koriche (Alger) sera remis en service aujourd’hui après des travaux de maintenance menés au niveau de cette station, a indiqué un communiqué du ministère des Transports.

Le téléphérique de Oued Koriche sera remis en service mardi, conformément aux instructions données par le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï, lors de la réunion qu’il a présidée, lundi, avec des cadres de son département et le directeur général de l’Entreprise Métro d’Alger (EMA), a précisé la même source.

La réunion, tenue au siège du ministère, a été l’occasion de dresser un état des lieux des différentes stations de téléphérique à l’arrêt à travers le territoire national, ainsi que des projets et travaux de maintenance en cours au niveau des stations d’Annaba, d’Oran, de Skikda, de Constantine et de Notre-Dame d’Afrique (Alger), a ajouté le communiqué.



M.Bekkaï a, dans ce cadre, appelé les responsables de l’EMA à prendre toutes les mesures et à réunir les conditions techniques et réglementaires nécessaires à la remise en service de ces stations névralgiques dans les meilleurs délais.