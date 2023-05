Inaugurée il y’a quelques semaines, la toute nouvelle usine algérienne de huile moteur « Made in Algeria » , implantée dans la wilaya de Biksra va produire 60 000 tonnes par an de huile moteur.

Une nouvelle usine importante spécialisée dans la fabrication d’huile moteur « Made in Algeria » vient de voir le jour en Algérie précisément dans la wilaya de Biskra. Cette dernière est lancée sous le label « Petrobaraka » jouissant d’une longue expérience dans le domaine, et est conçue avec les normes internationales.

Cette nouvelle usine de Petrobaraka produira dans un premier temps 60 000 tonnes par an, représentant 15 % de la consommation nationale, et ambitionnera à court terme une l’extension et l’exportation vers les pays arabes et africains. La firme était spécialisée dans le stockage et distribution de produits pétroliers, GPL/C, les huiles et les graisses, produits d’entretien auto ainsi que la commercialisation et les installations de KIT GPL/C, et étend ainsi son activité aux huiles moteur.

L’usine emploiera 900 personnes dans un premier temps et créera 1200 emplois indirects. «L’idée a commencé après la mise en place du réseau des stations de service de plus de 200 stations, sous le label «Petrobaraka», ces stations avaient besoin d’être accompagnées avec des gammes des produits lubrifiants et graisses conformes aux exigences des constructeurs automobiles et qui répondent à la demande des routiers et des visiteurs de nos stations de service. Au final, le service de vidange et la vente des lubrifiants ont complété l’amalgame des services offerts par le réseau carburant de Petrobaraka» a expliqué un des commerciaux de l’entreprise dans les colonnes du journal El-Watan.