Jaguar Land Rover : des offres promotionnelles sur le service après-vente

Le distributeur algérien de Jaguar Land Rover sis à Oued Smar annonce le lancement de plusieurs offres promotionnelles du service après-vente au profit de ses clients et ce durant tout le mois de juin 2021.

Jaguar Land Rover de Oued Smar lance des offres promotionnelles sur le service après-vente et ce durant le période du 1er au 30 juin de l’année en cours. Les clients pourront ainsi bénéficier de 20 % de remises à l’achat de pneumatique avec montage gratuit ; ainsi qu’une réduction de 20 % sur toutes les réparations selon l’âge du véhicule.

Face au contexte actuel de pandémie mondiale, Jaguar Land Rover Oued Smar a mis en place des solutions de désinfection efficaces afin de maintenir l’hygiène sur les différents points de contact du véhicule.

Dans cette optique, 24 Points de contrôles et la vérification de circuit de climatisation et lavage OFFERTS, Nettoyage et désinfection du circuit de climatisation habitacle à seulement 5 900 DZD et forfait gaz climatisation à partir de 6 800 DZD.