Autoroute Bejaia : accord du Conseil des ministres pour son achèvement

Le projet de pénétrante autoroutière reliant le port de Bejaia à l’autoroute est-ouest au niveau d’Ahnif à Bouira lancé depuis 2013 vient de recevoir le feu vert du conseil des ministres pour son achèvement.

Lancé en 2013, le projet entamé par le groupe sino-algérien CRCC-sapta, ayant pour but de relier le port de Bejaia à l’autoroute est-ouest devait être livré en 2016, mais ne l’a toujours pas été à cause de problèmes techniques rencontrés lors du creusement du tunnel à Sidi Aich, financement et expropriation de terrains.

Toutefois, plusieurs tronçons ont été ouverts à la circulation automobile, tandis que la partie reliant la commune d’Amizour à Bejaia sur 11 km, nécessitant 40 milliards de dinars était bloquée pour manque de financement dans un contexte de crise économique nationale.

Ce projet devrait enfin être livré prochainement puisque le conseil des ministres a donné son accord ce dimanche 30 mai pour l’achèvement des travaux de cette pénétrante et sa livraison à la circulation automobile.