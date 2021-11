Algérie : le crédit automobile de retour pour le secteur de l’éducation

Le crédit automobile pour l’acquisition d’une voiture sera de retour cette année avec le retour des véhicules neufs pour le secteur de l’éducation. C’est qu’a annoncé la Commission nationale des œuvres sociales de ce secteur.

Après plusieurs années de gel pour cause de difficultés financières, la commission nationale des œuvres sociales du secteur de l’éducation nationale en Algérie annonce le retour du crédit automobile pour l’acquisition d’une voiture. C’est ce qu’a déclaré Abdelkader Hamadouche au quotidien Echourouk.



En effet, le président de la commission a déclaré que le crédit pour l’achat de véhicules a été inclus dans le programme de travail annuel et ceci pour un prêt plafonné à 50 millions de centimes et ce en fonction du type du véhicule. Abdelkader Hamadouche a également précisé que ce sujet concernera les futurs véhicules qui seront mis sur le marché. Le crédit devra être remboursé dans un délai qui sera déterminé ultérieurement.