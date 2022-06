Industrie automobile : le pays se dirige vers la création d’un pôle industriel

Le gouvernement algérien serait via le ministère de l’industrie sur la voie d’une création d’un grand pôle industriel concernant l’activité de construction automobile en Algérie.

L’Algérie se dirigerait vers l’implantation d’un grand pôle industriel concernant l’activité de construction automobile, et ceci via le ministère de l’industrie qui passe à l’action et ceci en récupérant des usines appartenant à des hommes d’affaires déchus ou ayant des problèmes judiciaires.

Le gouvernement algérien, a ainsi reçu des instructions du président de la république, pour entamer des pourparlers dans le bu de programmer un processus pour la création des entités économiques. Cette démarche sera mise en œuvre pour recevoir les biens confisqués aux hommes d’affaires poursuivis pour différentes affaires de corruption par les autorités judiciaires.

Une réunion du Conseil national en présence des ministères concernés sera ensuite établie pour assurer le transfert de ces établissements confisqués au secteur public.