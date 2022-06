Citroën lancera le nouveau C3 Aircross en 2024

La marque aux chevrons prépare le lancement de la nouvelle génération de son Citroën C Aircross pour l’année 2024. Une nouvelle génération annoncée comme révolutionnaire vu les nombreux changements attendus.

Le Citroën C3 Aircross est un des modèles les plus importants du constructeur français puisqu’il représente le troisième modèle le plus vendu de la marque. C’est pour cela que pour son renouvellement en 2024, le chevron mettra l’accent sur ce futur modèle avec plusieurs changements.

D’abord, le nouveau Citroën C3 Aircross reprendra la plateforme e-CMP du groupe PSA, et devrait offrir plus d’espace dans l’habitacle puisque le modèle connaitra une importante augmentation du gabarit et de l’empattement. Le modèle peut également recevoir des motorisations thermiques et électriques grâce à sa plateforme.