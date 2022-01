Algérie : de nouvelles mesures pour réduire les embouteillages sur les routes

Face au phénomène de bouchons qui touche de plus en plus les routes algériennes, un responsable au ministère des Transports a pris la parole pour préconiser des solutions trouvées après des études menées à ce sujet, pour éviter l’engorgement des routes.

Avec les situations d’embouteillages que subies les routes en Algérie de plus en plus notamment aux heures de pointes, Abdelghani Hamani, sous-directeur de la circulation routière au ministère des Transports a déclaré au quotidien Echourouk News, que plusieurs études ont été menées par des services concernés pour essayer de trouver des solutions aux bouchons.

Le responsable a révélé que plusieurs propositions ont déjà été approuvées par le ministère, et ceci dans le but de fluidifier le trafic routier. Concrètement, Abdelghani Hamani a déclaré que parmi les mesures prises, le ministère va élaborer un plan de transport et un plan de circulation et densifier la présence des feux de signalisation dans des endroits stratégiques qui aidera à réguler le trafic.

Le responsable a également indiqué, que la répartition des transporteurs sur différentes lignes sera également revue et aidera à réduire les embouteillages. Enfin, on apprend également de la déclaration du responsable, qu’un centre de régulation de la circulation sera créé à la wilaya d’Alger.