Algérie : voici les marques automobiles concernées par l’importation

Le dossier des importations de voitures en Algérie semble enfin connaitre son dénouement comme en témoigne la liste des marques de voitures neuves qui seront importées dévoilée par l’Association des concessionnaires automobiles algériens (AC2A).

L’AC2A représente ainsi une liste de 08 concessionnaires qui ont déposé des recours auprès du comité technique, et que malgré quelques réserves sont optimistes en attendant le verdict final. C’est ce que rapporte en effet, le quotidien arabophone Echorouk.

Les concessionnaires concernés par cette liste sont : Sarl ALC représentant de la marque Chery, Sarl Emin Auto représentant de JAC et JMC, Eurl Sariak Auto Handler distributeur en Algérie de la marque Baic et Eurl LD Azouaou représentant Mahindra Tracteurs en Algérie.

Les différents distributeurs des marques Kia et Hyundai utilitaires, MAN, Mahindra et Geely, Hangcha et Maxwell pour les travaux publics et manutention sont également concernés par cette short-list.