Après-vente automobile : MOTRIO mise sur le Made in Algérie

MOTRIO Algérie, enseigne du Groupe Renault, a marqué une présence stratégique lors du Salon Equip Auto Algeria, qui s’est tenu du 17 au 20 février au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger.

Cet événement a offert une plateforme idéale aux professionnels du secteur pour découvrir la nouvelle gamme de pièces de rechange MOTRIO, dont certaines sont désormais fabriquées en Algérie, ainsi que son offre d’entretien automobile innovante. En développant une révision 100 % « Made in Bladi », Renault Algérie confirme son engagement en faveur de l’industrialisation locale et du renforcement des compétences du secteur automobile national.

Un engagement fort pour la production locale

Depuis 2022, MOTRIO Algérie a initié une nouvelle dynamique visant à offrir des solutions d’entretien automobile adaptées, en assurant à la fois, une disponibilité accrue des pièces de rechange via la sous-traitance locale et une prise en charge optimale des automobilistes à travers un réseau de centres de maintenance professionnels.

Deux ans après le lancement de cette démarche, huit sous-traitants locaux ont été intégrés à la chaîne de production de pièces de rechange sous le label MOTRIO, dont quatre déjà homologués et opérationnels :

NORDINE AUTOMOTIV

FABCOM BATTERIES

TOTALENERGIES

EURL AUTOMOTIVE ENGINEERING & DEVELOPPEMENT

Les quatre autres partenaires sont en cours d’homologation, tandis que d’autres industriels sont en phase de consultation pour de futurs projets.

Une production locale en forte croissance

En 2024, les industriels homologués par Renault Group ont permis le développement de près de 300 références couvrant une large gamme de produits : lubrifiants, batteries, filtres, fluides automobiles, bougies et balais d’essuie-glace.

À ce jour, 750 000 unités ont été fabriquées localement, représentant une valeur de plus d’un milliard de dinars (8 millions de dollars), auparavant totalement importés. Cette production a permis l’entretien de plus de 200 000 véhicules du parc automobile algérien.

Avec cette avancée, Renault Algérie devient ainsi le premier constructeur automobile à proposer un entretien 100 % algérien pour ses véhicules en circulation. Ce succès souligne non seulement le dynamisme du marché local, mais aussi le potentiel croissant de la production nationale pour répondre aux exigences du secteur automobile.

Une ambition pour l’avenir

L’étape suivante consistera à étendre la fabrication locale à des pièces plus techniques, notamment : Plaquettes de frein, faisceaux d’allumage, pièces de suspension et de refroidissement et fluides automobiles premium.

Toujours dans le respect des standards de qualité d’un constructeur automobile, ces nouveaux développements permettront de dépasser le cap des 500 références MOTRIO « Made in DZ », couvrant ainsi une part encore plus large des besoins du parc roulant national.

Un réseau en pleine expansion

Parallèlement, le réseau MOTRIO Algérie s’est considérablement développé, comptant aujourd’hui 150 ateliers répartis dans 43 wilayas, y compris dans le Grand Sud. Ces centres garantissent un service de proximité et une expertise certifiée, grâce à des formations continues assurées par Renault Algérie Académie.

Vers un acteur économique incontournable

Progressivement, MOTRIO Algérie concrétise son ambition de passer du simple commerce de pièces détachées à un acteur clé du développement industriel national. En dynamisant la sous-traitance locale, l’enseigne contribue activement à la structuration et à la montée en puissance de la filière automobile en Algérie.