Aston Martin dévoile un DBX avec 707 ch

Le constructeur britannique lève le voile sur une version extrême de son SUV Aston Martin DBX. Sous le capot, le SUV passe de 550 à 707 chevaux.

Alors que la transition électrique bat son plein en Europe, Aston Martin s’amuse encore avec ses versions thermiques. En effet, le constructeur nous dévoile une variante survitaminée de son SUV DBX, présentée comme le SUV le plus puissant au monde.

Pour le faire, Aston Martin s’est basé sur le même V8 4.0 litres biturbo de Mercedes-AMG et l’a modifié pour afficher 707 chevaux de puissance. Le constructeur l’a modifié en intégrant des turbocompresseurs à roulement à billes, puis entièrement recalibré « pour maximiser la puissance et le couple ».

Ce bloc V8 modifié est associé à la nouvelle boîte automatique 9 rapports à embrayage humide. Le coupe passe de 700 à 900 Nm et permet au SUV d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,3 secondes. Esthétiquement, le DBX 707 adopte un look encore plus musclé avec notamment une calandre agrandie, placée au-dessus d’une large prise d’air qui remonte sur les côtés. Enfin, Cette version reçoit également de série des freins carbone céramique.