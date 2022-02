Autoroute Est-Ouest: la réhabilitation du tronçon El Adjiba-Bouira « toujours en cours »

Les travaux de réhabilitation du tronçon autoroutier reliant El Adjiba à Bouira sur une distance de 26 kilomètres « sont toujours en cours », et devront être finis dans un délai pouvant aller jusqu’à 12 mois, a-t-on appris mardi auprès de l’Algérienne des autoroutes (ADA).

Relancés en octobre dernier après un arrêt des travaux qui a duré plusieurs mois, les travaux portent sur la remise à niveau des sections dégradées de la voie autoroutière menant vers Alger entre El Adjiba et Bouira, a indiqué le chef du projet de wilaya de l’ADA, Slimane Amhir.

La dégradation de la chaussée agace de plus en plus les usagers de l’autoroute et provoque souvent des perturbations dans la circulation automobile sur cet axe autoroutier, rappelle-t-on.

L’ADA a scindé le projet en deux sections de 13 kilomètres chacune. Les travaux ont été confiés à la société algérienne des travaux routiers Altro (13 km) et à l’entreprise publique des travaux routiers du Centre (EPTRC).

« Les travaux de réhabilitation sont toujours en cours, nous avons quelques contraintes qui freinent un peu la cadence, mais l’opération devra être achevée dans un délai pouvant aller de six à 12 mois, selon les circonstances », a expliqué à l’APS M. Amhir.



Le même responsable a déploré quelques contraintes liées à la crise sanitaire de la Covid-19, ainsi qu’aux intempéries ayant freiné le cours des travaux.

« Des problèmes techniques ont aussi influencé la cadence du chantier, mais les entreprises réalisatrices sont en place pour parachever les travaux et rouvrir toute la voie aux automobilistes », a ajouté le chef de projet de l’ADA.

La surcharge des véhicules poids-lourd, les aléas climatiques, ainsi que la mauvaise qualité de travaux réalisés précédemment sont à l’origine de toutes ces dégradations, a-t-il fait savoir. (APS)