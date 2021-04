Seat dévoile le restylage de l’Ibiza

Le constructeur ibérique lève le voile sur le restylage de mi-carrière de sa Seat Ibiza. Au menu : quelques améliorations esthétiques, un habitacle modernisé et mise à jour des dernières technologies.

A l’instar de l’Arona avec qui elle partage la même base technique, la Seat Ibiza reçoit son lifting de mi-carrière. Côté look, l’Ibiza restylée accueille désormais des phares avec la technologie LED, de nouvelles jantes, et le nom du modèle écrit sur le couvercle du coffre comme sur la Seat Leon.

Si les améliorations extérieures sont minimes, la Seat Ibiza restylée adopte une révolution de style dans son habitacle, avec un inédit tableau de bord recevant notamment un écran « flottant », de sorte qu’il n’est plus nécessaire de baisser les yeux pour le voir. Le volant de la compacte est également redessiné intégrant désormais plus de boutons.

Coté technologie, il est désormais possible de connecter sans fil son Smartphone via Apple CarPlay ou Android Auto. La commande vocale est également améliorée et peut s’activer via le cri « Hola hola ! ». La compacte espagnole fait également le plein d’équipements de sécurité rendant possible la conduite semi-autonome selon le constructeur. La reconnaissance de panneaux de signalisation, l’assistance aux feux de routes et le maintien de la voie sont également de la partie.

Sous le capot, malgré l’absence du Diesel, le client pourra choisir entre cinq motorisations : MPI de 80 ch, TSI de 95 ch, 110 ch ou 150 ch et une version CNG de 90 ch.