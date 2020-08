Audi dévoile les nouvelles S3 berline et Sportback

La marque aux anneaux dans sa division sportive dévoile la nouvelle génération de sa Audi S3. Cette dernière qui est la déclinaison la plus radicale de la A3, est dévoilée en version berline et Sportback.

Pour les fans de la sportivité, Audi nous dévoile aujourd’hui la toute nouvelle version de l’Audi S3. Cette dernière proposée en versions berline et Sportback adopte esthétiquement la fameuse calandre Singleframe à l’avant avec trois prises d’air situées juste en dessus du capot, un logo noir, des jantes 18 ou 19 pouces et des nouvelles jupes latérales. A l’arrière, la S3 se distingue par un diffuseur à quatre ailettes intégrant 4 sorties d’échappement.

L’habitacle de la nouvelle génération de la S3 adopte un environnement orienté vers le conducteur, avec des sièges sport développés récemment, des garnitures en aluminium ou en fibres de carbones et le volant à méplat. Le système d’info-divertissement quant à lui peut être complété par l’affichage tête haute en option ou encore l’éclairage d’ambiance.

La marque aux anneaux propose également la clé Audi Connect, permettant au conducteur de verrouiller et de déverrouiller les portes et de démarrer le moteur à l’aide de leurs smartphones ainsi que le système audio Bang & Olufsen sont disponibles en option. On retrouve également une panoplie de systèmes de sécurité comme l’avertissement de sortie de voie, ou encore les détecteurs d’angle-morts.

La nouvelle S3 adopte sous le capot un bloc 4 Cylindres, turbocompressé de 2,0 litres développant 310 chevaux et 400 Nm de couple. La sportive gagne donc 10 chevaux par rapport à l’ancienne génération. Ce moteur est associé à une transmission S-tronic à sept vitesses et au système de transmission intégrale quattro ce qui permettrait à la voiture d’abattre le 0 à 100 km/h en 4,8 secondes.

Enfin, les nouvelles Audi S3 débuteront en préventes dés ce mois ci pour une arrivée en concessions attendue pour le mois d’octobre.