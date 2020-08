Mercedes-Benz: livraison de 282 camions

Deux-cents-quatre-vingt-deux (282) camions Mercedes-Benz, produits localement, ont été livrés mardi au profit de la Direction Centrale du Matériel au Ministère de la Défense Nationale (MDN) et d’entreprises économiques civiles publiques et privées.

Destinés au transport de personnels et de marchandises, ces camions ont été fabriqués par la Société Algérienne de Production de Poids Lourds de marque Mercedes-Benz (SPA SAPPL-Rouiba).

Cette nouvelle opération s’inscrit dans le cadre du processus de développement des différentes industries militaires, notamment l’industrie mécanique, conformément au programme national visant la promotion de la production nationale et la satisfaction des besoins des structures du MDN et des différentes entreprises nationales publiques et privées, et sous la supervision directe de la Direction des Fabrications Militaires du MDN.

Dans une allocution lors de la cérémonie de signature des protocoles de livraison avec les représentants des organismes et établissements concernés, le Directeur général de l’Algerian Motors services-Mercedes Benz (AMS-MB), spécialisée en services vente et après-vente, Hamoud Tazrouti, a fait savoir que 221 camions sur un total de 282 ont été livrés au profit de la Direction Centrale du Matériel du MDN.

Il a ajouté, en outre, que la livraison a porté sur 22 camions au profit de l’entreprise Zaccar, 21 à Cosider Canalisation, 07 à Cosider carrières et 11 autres au profit de 06 entreprises privées relevant de différents secteurs économiques, affirmant que cette livraison participe des efforts de toutes les entreprises algériennes de fabrication et de distribution des produits Mercedes-Benz.

La commercialisation des produits Mercedes-Benz ne cessant d’accroître, il a été créé un réseau de distribution à travers 6 wilayas à savoir, dans un premier temps Tlemcen, Tiaret et Sétif, dont l’unité sera opérationnelle dans quelques mois, puis Ouargla, Oran et Béchar a-t-il souligné ajoutant qu’un réseau de distributeurs agréés est envisagé et l’opération de sélection touche à sa fin suivant les normes du partenaire allemand Daimler.

Après la signature du protocole de livraison, le représentant de la Direction Centrale du Matériel du MDN, le Commandant Bourezma Mustapha a précisé que la nouvelle opération d’acquisition intervient dans le cadre de la stratégie du Haut Commandement de l’ANP visant à mettre à la disposition de l’ensemble des unités, à travers le territoire, des équipements sophistiqués leur permettant de s’acquitter convenablement de leur missions.

La Direction Centrale du Matériel du MDN a réceptionné, lors de cette opération, 221 camions, tous types confondus, qui seront distribués aux unités déployées aux frontières et en charge des missions de protection de l’intégrité territoriale du pays et de la sécurité des citoyens et de leurs biens.