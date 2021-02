Audi lève le voile sur la nouvelle RS3 LMS

En attendant la version de série, le constructeur allemand dévoile la toute nouvelle Audi RS3 LMS destinée à la piste de course. On retrouve sous le capot un bloc de quatre cylindres poussé à 340 ch de puissance.

Audi dévoilera prochainement la toute nouvelle génération de sa compacte sportive RS3, mais en attendant la marque aux anneaux lève le voile sur sa variante destinée à la course à savoir la RS3 LMS, utilisée en compétition client.

Le design de cette variante de course, nous donne évidemment des indications sur la future RS3. La RS3 LMS adopte à l’instar de la nouvelle S3, une calandre plus élargie et un arrière plus musclé. Sous le capot, on retrouve le bloc quatre cylindres 2.0 turbo pour une puissance affichée à 340 ch et associé à une boite séquentielle à six rapports et des roues avant motrices.