Renault : fin du moteur diesel sur le Captur

Comme prévu, le constructeur français annonce la disparition de la motorisation Diesel sur la gamme du Renault Captur. Le SUV urbain sera désormais disponible en essence, GPL et hybride PHEV.

Le moteur Diesel continue à être chassé par les constructeurs automobiles, et le dernier en date est Renault qui annonce le retrait du bloc Diesel 1,5 Blue dCi du catalogue de son SUV urbain Captur.

Les futurs acheteurs d’un Renault Captur auront le choix de choisir désormais entre un modeste TCe 90, un TCe 100 ch plus puissant proposé en bicarburation essence ou GPL et un 1,3 TCe de 140 ch qui complète l’offre essence. Pour plus de puissance les clients pourront choisir également l’hybridation PHEV E-Tech de 160 ch.

Le Renault Captur voit également les niveaux de finitions modifiés, avec une version de base Life qui disparait du catalogue. L’entrée de gamme du petit SUV est la finition Zen. Tout en haut de la gamme, la version RS Line est toujours d’actualité.