Audi Urbansphere : un concept de monospace futuriste

Audi dévoile son nouveau concept-car Urbansphere. Ce dernier représente la vision future de la marque aux anneaux sur le monospace, avec un aménagement intérieur riche et hautement technologique.

L’Urbansphere est basé sur la plateforme PPE et est conçu en collaboration avec les clients chinois de la marque pour définir les priorités. Il se définit comme un monospace électrique, autonome à la demande et mesure 5,51 m de long, pour 2,01 m de large et 1,78 m de haut, le tout posé sur un empattement géant de 3,40 m. Esthétiquement, le véhicule adopte des airs de crossover, avec un look dynamique notamment grâce à sa signature lumineuse.

Static photo, Color: Electric Slate

A bord, le constructeur allemand a favorisé un espace optimal pour une meilleure sensation de confort et de liberté, avec seulement 4 places assises à bord, mais avec un traitement luxueux pour chaque occupant, avec notamment du confort et des fonctionnalités comme les fauteuils arrière permettant d’étendre ses jambes à l’envi ou d’adopter une position « couchée ». Chacun des sièges est pivotant pour faciliter l’accès à bord ou la sortie du véhicule avec une accessibilité optimale notamment avec ses portes à ouverture antagoniste.

Interior

Les équipements technologiques ne sont pas en reste puisque, tous les occupants profitent d’écrans en grand format, Intégrés au dos des sièges avant pour les passagers à l’arrière, tandis que l’entièreté de la planche de bord propose un affichage « incrusté » sur le bois qui la recouvre tandis que le volant est totalement escamotable une fois que l’on fait appel à la conduite autonome de niveau 4 qui ne nécessite plus de porter la moindre attention aux évolutions du véhicule.

Sous le capot, on retrouve une batterie de 120 kWh associée à la technologie 800 V qui permet de recharger jusqu’à 270 kW et de récupérer jusqu’à 300 km d’autonomie en 10 minutes. Concernant le moteur, Audi ne communique pas sur le bloc utilisé ni ses performances.