BMW lève le voile sur l’i7

La marque à l’hélice lève le voile sur la nouvelle génération de la BMW i7. La version 100 % électrique de la future nouvelle Série 7 disposera d’une autonomie de 625 km.

BMW présentera dans quelques mois, la nouvelle et septième génération de la BMW Série 7. En attendant, le constructeur allemand dévoile sa variante 100 % électrique i7. Le look de cette dernière est proche de celui de la Série 7, avec des différences seulement au niveau des boucliers et bas de caisse.

Esthétiquement, la face avant de la BMW i7 adopte une calandre gardant des haricots géants avec barrettes chromées verticales, ainsi qu’un nouveau regard qu’adopte les grands modèles de la marque à deux niveaux. La berline fait également le plein de technologie et d’aide à la conduite comme l’arrivée prochaine de la conduite autonome de niveau 3.

Côté habitacle, on retrouve la même planche de bord que la Série 7 avec seulement deux écrans formant un ensemble incurvé avec l’instrumentation mesurant 12,3 pouces, tandis que l’info-divertissement mesure 14,9 pouces. Les aérateurs ont été cachée dans une bande décorative centrale. En option, l’arrière dispose d’une option Executive Lounge permettant d’avoir un siège avec repose-jambes intégré, ou encore profiter d’un écran géant de 31,3 pouces intégré au toit.

La nouvelle BMW i7 sera lancée en version xDrive 60, avec la présence de deux moteurs électriques, un sur chaque essieu, procurant quatre roues motrices, le tout pour une puissance de 544 ch et 745 Nm de couple. La batterie est d’une capacité de 101,7 kWh, une grosse valeur permettant d’offrir une autonomie allant de 590 à 625 km.