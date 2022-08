Automobile Algérie : flambée des prix des pièces de rechange

Le marché de la pièce de rechange automobile en Algérie connait cette année 2022 une flambée des prix spectaculaire allant de 30 à 50 % d’augmentation par rapport à l’année précédente.

Après le gel des importations de voitures neuves et de l’activité automobile en Algérie, le marché connait une forte augmentation des prix des voitures qui a aussi engendré une augmentation des prix de la pièce de rechange en Algérie.

Dans cet optique, un groupe de concessionnaire a alarmé auprès du quotidien Echorouk, la situation que traverse le secteur automobile en Algérie. Ces professionnels se sont ainsi exprimés sur les raisons de cette augmentation des prix des pièces détachées.

Pour ce groupe de professionnels, la flambée des prix de la pièce de rechange est en grande partie due à la baisse des ventes directes de l’usine. Aussi, les concessionnaires achètent les pièces de rechange de troisième main, c’est-à-dire directement en tant que troisième client, pour enfin arriver au consommateur algérien. La détérioration de la valeur du dinar, par rapport à l’euro et au dollar, ainsi que la hausse des prix du transport maritimes sont cités.

Malgré cette flambées, les concessionnaires appellent à la nécessité de s’octroyer de la pièce de rechange d’origine, avec des garanties et un service après-vente et ceci, dans l’unique but d’empêcher la circulation de pièces contrefaites sur le marché automobile algérien.