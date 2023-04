Automobile Algérie : la douane dévoile les tarifs de référence des prix de véhicules

La direction générale des douanes algériennes vient de fixer des plafonnements pour les prix des voitures qui seront importées et ceci en se basant sur une référence du monde automobile bien connue.

Avec la signature du décret annonçant le retour de l’importation de voitures en Algérie, les citoyens algériens se questionnaient sur les prix et les tarifs appliqués sur ces véhicules. Ainsi, pour éviter toute surfacturation et tarification aléatoire, les services de la douane algérienne ont fixé des plafonnements pour les prix des véhicules.

En effet, la direction des Douanes algériennes, s’est basée sur la cotation sur le célèbre site l’Argus pour fixer des limitations des prix aux importateurs. Il s’agira ainsi de faire correspondre les déclarations d’importations avec les prix en vigueur dans le pays d’origine.

Ainsi, les véhicules touristiques et utilitaires sur les déclarations faites par les concessionnaires ne devraient pas dépasser le montant affiché sur le barème des douanes. En cas d’écart entre le tarif référence et celui déclaration et sans la présence de justificatifs légaux, des poursuites judiciaires peuvent être engagées. A noter que la Taxe sur la valeur ajoutée qui est de 20 % du prix est soustraite du prix de référence.

Le document des douanes, qui a été transmis au média « Echourouk », répertorie les prix fixés comme suit :