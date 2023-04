Kia produira certains petits modèles électriques en Europe

Le constructeur coréen lancera 15 voitures électriques d’ici 2027. Parmi elles, certaines seront produites en Europe dans l’usine slovaque de Kia, notamment les petits modèles.

A l’instar de la plupart des constructeurs automobiles, Kia va considérablement intensifier son offre de modèles électriques d’ici 2027. La production de ces modèles sera concentrée principalement en Corée du Sud ou une nouvelle usine sera érigée d’ici la fin d’année. Le constructeur va également produire certains petits modèles en Europe dans son usine basée en Slovaquie.

Cette stratégie mettra également l’accent sur la commercialisation en Europe de petit et moyen formats, plus en adéquation avec le marché européen comme les citadines et les compactes. Sur les nouveautés attendues, quatre sont déjà connues qui sont : Kia EV6, Niro EV, EV9 et EV5.