Automobile Algérie : la marque Chery réalisera une usine à Bordj Bou Arreridj

L’arrivée de la marque automobile Chery en Algérie, se concrétisera par la réalisation d’une usine d’assemblage sise dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj avec une capacité de production débutant à 24 000 véhicules par an comme l’a indiqué un communiqué du ministère de l’industrie et de la production pharmaceutique.

Le constructeur chinois Chery, affiche ses ambitions pour le marché automobile algérien. En effet, après le lancement officiel de la marque en Algérie, le label chinois vient de présenter son projet d’usine lors d’une audience accordée mercredi par le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, aux représentants de la marque à savoir le Directeur général de la marque en Afrique, Steve Chan et le Directeur de la marque en Algérie, Aimen Cheriet.

Les détails de ce nouveau projet se présente comme suit : la réalisation d’une usine de montage de voitures, qui sera basée dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, avec une capacité de production préliminaire de 24 000 véhicules par an. Dans le communiqué du ministère de l’industrie et de la Production pharmaceutique, on apprend également que la capacité de l’usine passera à 100 000 véhicules dès la troisième année après son entrée en production.