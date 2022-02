Automobile Algérie : le président de la Fédération des consommateurs s’est exprimé sur le sujet

Face au blocage des importations de voitures en Algérie causant une réelle crise et des prix du marché d’occasion qui ont explosé, le président de l’Union algérienne des consommateurs s’est exprimé sur le sujet.

Dans le contexte de l’explosion des prix du marché automobile d’occasion causé par le blocage des importations de véhicules neufs, le président de la Fédération algérienne des consommateurs (FAC) Zaki Hariz s’est exprimé pour soutenir l’initiative lancée par les citoyens algériens sur les réseaux sociaux pour accélérer le processus du retour à l’importation de voitures.

Zaki Hariz qui a pris la parole dans les colonnes du quotidien Echourouk, a affirmé que les consommateurs algériens souffrent d’une crise des transports en commun et privés, et espère que l’initiative des citoyens atteigne les autorités responsables.

Le président de la FAC a également proposé l’accessibilité de voitures à des prix compétitifs et ceci via la relance des usines en Algérie, et s’est également montré favorable au retour de l’importation de voitures en Algérie.