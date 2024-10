Automobile : Boughali s’entretient à Séoul avec le ministre sud-coréen du Commerce

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, s’est entretenu, mercredi à Séoul, avec le ministre sud-coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie, Cheong Inkyo, sur les moyens de renforcement des relations entre les deux pays dans plusieurs domaines, indique un communiqué de l’APN.

La rencontre a permis d’évoquer les moyens d' »élargir la coopération entre les deux pays aux domaines des technologies modernes, des TIC, de la sécurité alimentaires, et de l’aquaculture, avec la présence de grands groupes coréens en Algérie », précise le communiqué.

M.Boughali a insisté, dans ce sens, sur le « renforcement de ces relations tout en œuvrant au transfert d’expériences et à la formation de la main œuvre dans plusieurs domaines tels que l’industrie navale et automobile, les produits électroniques et électroménagers, et les technologies avancées ».

Les deux parties ont également évoqué « la loi algérienne sur l’investissement garantissant une sécurité législative stable », en vue de « passer à un investissement productif et de ne pas limiter la relation entre les deux pays au volet commercial uniquement », conclut le communiqué.