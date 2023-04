Automobile : coup d’envoi du projet de fabrication de la première voiture électrique Made in Algeria

L’Algérie donne le coup d’envoi de son projet de fabrication de la première voiture électrique made in Algeria par des experts du Centre de recherche en technologies industrielles (CRTI), l’annonce à été faire aujourd’hui par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari.

Lors d’une visite de travail et d’inspection au CRTI à Cheraga, M. Baddari a indiqué que « le premier prototype de la voiture électrique Made in Algeria est pratiquement prêt », soulignant que « l’opération de conception de la structure, de la batterie et du moteur a été finalisée par de jeunes compétences algériennes ».

Il a, à ce propos, ajouté que la date de lancement du prototype finalisé de cette voiture sera fixée dans « les plus brefs délais », mettant en avant le rôle du CRTI qui consiste à « proposer un prototype fini aux entreprises de réalisation et les accompagner dans l’opération de fabrication de la première voiture électrique 100% algérienne ».



M. Baddari s’est félicité des résultats des recherches scientifiques effectuées par le CTRI, dont la principale vocation est l’innovation, affirmant que ces résultats « ouvrent la voie pour être au diapason des recherches actuelles et du développement, afin de répondre aux besoins nationaux ».