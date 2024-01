Automobile : Le retour de la marque de camions Shacman en Algérie

La marque chinoise de véhicules utilitaires et poids lourds, Shacman, fait officiellement son retour sur le marché algérien, sous la bannière de la société Cargo Connect.

Shacman prépare son grand comeback avec un showroom principal situé à Bab Ezzouar, à l’entrée de la capitale Alger. La marque chinoise s’est initialement fait connaître en Algérie avec sa gamme de camions destinée principalement au secteur du BTP, offrant des véhicules à des prix très compétitifs. Bien que la marque ait attiré des centaines de clients particuliers et d’entreprises avec ses camions abordables, elle était critiquée pour leur fiabilité limitée.

Cargo Connect, qui a obtenu l’agrément définitif pour l’importation des camions de la marque Shacman, prévoit de lancer en Algérie plusieurs modèles issus d’une gamme entièrement renouvelée.

Pour rappel, Shacman est un constructeur chinois de camions lourds et moyens, ainsi que de tracteurs. Fondée en 1969 et basée dans la province de Shaanxi, la société a présenté en 2023 le camion le plus puissant au monde, le X6000, d’une puissance de 800 chevaux.

Restez à l’écoute pour des détails plus approfondis sur la marque Shacman dans nos prochains articles.