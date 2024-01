Automobile Algérie : Jetour lancera prochainement ses modèles

La marque Jetour du groupe automobile chinois Chery, a obtenu l’agrément définitif pour l’importation des véhicules en Algérie. La marque qui sera distribuée via la Sarl REVOLVA offrira une gamme de modèles de haute qualité.

La marque chinoise du groupe Chery, Jetour s’ajoute à la liste des marques ayant obtenu l’agrément pour l’importation de véhicules en Algérie. Cette dernière qui allie un design élégant et un confort exceptionnel, sera commercialisée en Algérie avec un large choix de modèles.

Parmi les modèles prévus, on retrouve le X70, un véhicule qui garantit une expérience de conduite agréable et sécurisée. Pour les clients cherchant plus de puissance, Jetour propose le X70 Plus, qui offre une conduite dynamique, une grande performance du moteur, et un intérieur spacieux et confortable. Jetour propose également le X90 Plus, un modèle à l’allure robuste et des capacités de tous terrains.

A côté des véhicules tous terrains, Jetour propose également le Dashing, un modèle compact et élégant. Il allie design moderne et caractéristiques innovantes, ainsi que le Travler, conçu spécialement pour les familles, puisqu’il offre de multiples places assises et un espace de chargement important.