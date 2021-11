Automobile : l’Union européenne impose un limiteur de vitesse dés juillet 2022

L’Union européenne vient d’imposer aux constructeurs automobiles d’intégrer de limiter la vitesse des véhicules et ceci pour toutes les nouvelles voitures à partir de juillet 2022.

Pour faire face aux excès de vitesse, l’Union européenne va à partir de juillet 2022 imposer à tous les constructeurs automobiles d’équiper les nouvelles voitures d’un limiteur de vitesse obligatoire. En effet, la législation européenne imposera l’intégration d’un système d’Adaptation Intelligente de la Vitesse (AIV).

Dans un premier temps à cette date, l’Union européenne imposera cette loi uniquement aux nouveaux modèles lancés par les constructeurs, puis en juillet 2024, tous les modèles qui sortiront des chaines de production devront s’équiper de ce système.

Le but de cette loi, est de mettre un terme aux excès de vitesse. Dans le détail, ce système Adaptation Intelligente de la Vitesse va surveiller en permanence la vitesse du véhicule et la vitesse maximale autorisée sur la route empruntée. La voiture sera ainsi équipée de caméra intelligente capable de lire les panneaux et d’un outil de géolocalisation.