Automobile : Yutong dévoile ses nouveaux bus en Algérie

Le premier fabricant mondial de bus, Yutong, fait son grand retour en Algérie avec le lancement de quatre nouveaux modèles conçus pour répondre aux besoins spécifiques du marché algérien : les C12PRO, ZK6126HG, D7 et C9.

Lors d’un événement organisé à Alger le dimanche 29 septembre, Yutong a officiellement annoncé son retour sur le marché algérien. Le constructeur chinois a présenté une gamme de bus destinée à divers segments, incluant les transports urbains, interurbains, longue distance, ainsi que le transport scolaire.

Les modèles dévoilés — C12PRO, ZK6126HG, D7 et C9 — se distinguent par leurs solutions de mobilité innovantes et durables, parfaitement adaptées aux exigences locales. Ils visent à améliorer l’efficacité du réseau de transport public en Algérie.



Avec ce lancement, Yutong réaffirme son engagement envers le développement des infrastructures de transport public dans le pays. La marque ambitionne de jouer un rôle central dans l’amélioration des services de mobilité, grâce à son expertise internationale et ses avancées technologiques.

« Nous sommes ravis et honorés de présenter nos nouveaux modèles de bus en Algérie, un marché clé pour Yutong », a déclaré M. Jerry, représentant de Yutong. « Ce lancement s’inscrit dans notre vision à long terme, qui repose sur l’innovation, la durabilité et une réponse adaptée aux besoins spécifiques du secteur local des transports. »

Il a ajouté : « Notre gamme de produits s’est considérablement enrichie, notamment en matière de bus électriques et à faibles émissions. Nous sommes convaincus que nos solutions contribueront à la modernisation des infrastructures de transport public et aux enjeux de mobilité durable auxquels l’Algérie est confrontée. »

Parallèlement à cette présentation, plusieurs accords ont été conclus avec des partenaires locaux pour la distribution de pièces de rechange et le service après-vente (SAV). Yutong a également annoncé la création de trois centres de SAV à Chlef, Sétif et Alger, opérationnels dès 2024. Cette dynamique se poursuivra en 2025 avec l’ouverture de nouveaux centres à Tindouf et Tamanrasset.



Yutong jouit d’une solide réputation internationale grâce à la qualité de ses produits et à son engagement en faveur d’une valeur durable pour ses clients. Le constructeur exporte ses bus dans de nombreux pays, dont le Royaume-Uni et la Norvège, renforçant ainsi sa présence mondiale.