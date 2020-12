Autoroute Est-Ouest : la mise en place des stations péage sera achevée en 2021

Le projet d’installation des 56 stations de péage sur l’autoroute Est-Ouest sera finalisé en 2021, a indiqué le ministre des Travaux publics, Farouk Chiali, assurant que ce chantier a été impacté par la pandémie du coronavirus.

« En principe d’ici la fin de l’année 2021, nous devront réceptionner les 56 stations de péage qui seront installées sur les axes de l’autoroute Est-Ouest sous toutes réserves. En raison de la pandémie, les techniciens étrangers impliqués ne pouvaient pas continuer. Ce qui a engendré des retards », a expliqué M. Chiali dans un entretien à l’APS.

Le système de péage n’est prévu, selon le ministre, qu’au niveau de l’autoroute Est-Ouest ou l’infrastructure nécessaire à la mise en place de ce système est disponible et moins coûteuse.

Réparti en trois parties (est, centre et ouest) le taux d’avancement des travaux de réalisation des stations et points de péages est appréciable, a souligné le ministre assurant que la mise en place de ce service sera bénéfique pour l’usager en ce sens que les recettes générées vont permettre d’assurer l’entretien et la préservation de ce patrimoine.

Le système de péage sera aussi bénéfique pour les automobilistes qui gagneront en confort, sécurité et exploitation du véhicule, a fait observer M. Chiali en signalant que les usagers qui vont opter pour les anciennes routes nationales n 4 et n 5, dont l’accès reste gratuit, constateront l’avantage du péage.

S’agissant de la forme d’exploitation des futures stations, le ministre a déclaré que cette décision reste du ressort du gouvernement, précisant que les tarifs de péage n’ont pas été encore définis.

« Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de fixation des tarifs de péage. La définition des prix du péage interviendra dans le cadre d’une étude approfondie « , a-t-il tenu à souligner.