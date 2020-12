BMW Motorrad Connected : Le constructeur lance une mise à jour de son application avec plein de nouvelles fonctionnalités

La division motos de BMW annonce l’arrivée d’une mise à jour de son application multimédia BMW Motorrad Connected notamment avec le lancement de ses deux nouveaux modèles dotés d’une instrumentation TFT. Le constructeur allemand promet une expérience inédite pour les conducteurs.

La marque à l’hélice n’oublie pas ses clients de motos, en leur offrant une conduite 2.0. Comme avec ses voitures, BMW Mottorad lance la mise à jour de l’application des motards adoptant des nouveautés encore plus modernes pour les motos et scooters équipés d’écrans TFT dans la gamme de BMW Motorrad.

L’application disponible sur tous les BMW Motorrad équipés d’une instrumentation avec écran couleur TFT, permet une extension du Smartphone sur le tableau de bord de la moto via de nouvelles fonctions de connectivité offertes par l’interface et l’application mobile BMW Motorrad Connected et qu’on peut contrôler d’un geste de pouce.

Les nouveaux pilotes de l’application pourront également planifier un itinéraire et accéder à toutes les informations de voyage en parcourant les différents écrans d’informations indiquant au conducteur par exemple la vitesse, la température extérieure.

Du coté de la connectivité, le conducteur de la moto pourra contrôler sa musique et ses appels téléphoniques et peut transférer le tout dans son système de communication. Via le Le multi-contrôleur au guidon, le motard se voit simplifier la navigation sans avoir à quitter la route des yeux. Enfin, l’application BMW Motorrad Connected est téléchargeable via App Store ou Google Play.