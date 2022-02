Mercedes annonce le rappel des Classe A et CLA pour un problème de colle

Le constructeur allemand annonce le rappel de certaines compactes précisément les Mercedes Classe A et CLA en version coupé et Shooting Brake, pour un problème de colle thermofusible.

Mercedes annonce le rappel de ses compacte Classe A et CLA après avoir constaté que sur certains modèles la colle thermofusible qui est appliquée sur le raccord vissé de l’alimentation électrique de l’assistance de direction pourrait avoir encrassé ce dernier. Le serrage peut ainsi s’amoindrir avec le temps jusqu’à interrompre l’alimentation électrique et donc ne pas recevoir de renfort de l’assistance.

Les modèles concernés sont les Mercedes Classe A et CLA portant la case K dans leur carte grise européenne et produits entre le 25 juin 2020 et le 8 juillet 2020. Mercedes prendra en charge la réparation des problèmes qui toucherait une centaine de véhicules.