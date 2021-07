Autoroute Est-Ouest: livraison en août prochain du tronçon reliant Relizane au port de Mostaganem

La réception du tronçon restant de l’autoroute Est-Ouest reliant Relizane au port de Mostaganem est prévue en août prochain, a annoncé mardi le directeur des travaux publics Noureddine Boutghane.

Le tronçon, situé sur le territoire de la wilaya de Relizane et qui s’étend sur 28 kilomètres, connaît une cadence « appréciable » des travaux avec un taux d’avancement dépassant 90 %, a-t-il indiqué.

Pour ce qui est des 28 km, 14 ont été achevés reliant la voie d’évitement de l’autoroute Est-Ouest à la daïra de Hmadna jusqu’à Sidi Khettab (Relizane), alors que le restant est en voie d’achèvement, selon les explications fournies par ce responsable.

Le projet a accusé un retard en raison des difficultés rencontrées lors de la conduite des travaux, notamment ceux liés au transfert de propriété et à des procédures administratives, selon la même source.

Cet axe routier reliant l’autoroute Est-Ouest à partir de la voie d’évitement de Hmadna (wilaya de Relizane) au port commercial de Mostaganem s’étend sur une distance de 61 km, soit 28 km dans la wilaya de Relizane et 33 km dans la wilaya de Mostaganem.



Cet important projet comprend sept tunnels et une trémie, en plus d’un grand pont qui passe au-dessus de « Oued Mina », ainsi qu’un échangeur reliant la zone industrielle de Sidi Khettab à la route indiquée, de même que d’autres échangeurs pour faciliter l’entrée et la sortie sur cet axe routier, a-t-on indiqué.

Cette voie express passe par la zone de Hmadna, El Khalifia et Sidi Khettab, dans la wilaya de Relizane, et les communes de Oued El Kheir, Sour, Aïn Tédelès et Sayada dans la wilaya de Mostaganem.

Une fois livré entièrement, cet axe routier permettra de fluidifier la circulation routière sur la Route nationale 90 (RN 90), notamment sur le tronçon reliant Mostaganem et Relizane, et permettre aux poids lourds faire la navette de et vers le port de Mostaganem, en plus d’imprimer une dynamique économique dans les des deux wilayas, selon les responsables de la direction des travaux publics de Relizane.