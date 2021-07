Ssangyong prépare le développement d’un SUV aventurier

Le constructeur coréen annonce le développement de son nouveau modèle qui porte le nom de code X200, et qui est un SUV au look aventurier inspiré par les premières générations du Ssangyong Korando.

Ssangyong multiplie les annonces dans le but d’élargir sa gamme de véhicules. Après avoir officialisé le SUV compact électrique baptisé J100, le constructeur coréen annonce son nouveau projet X200. Il s’agit d’un SUV adoptant un look aventurier et inspiré du deuxième Korando lancé en 1996.

Sur les croquis dévoilés par la marque coréenne, on retrouve un SUV adoptant des phares ronds, des clignotants étirés sur les ailes et des passages de roues gonflés notamment. On notera également la présence d’un grand toit ouvrant en toile. Enfin ce futur modèle devrait être commercialisé l’année prochaine.