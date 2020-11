Avis aux automobilistes: Des pluies sous forme d’averses sur l’Est du pays à partir de dimanche soir

Des pluies, parfois sous forme d’averses, toucheront plusieurs wilayas de l’Est du pays à partir de la soirée de ce dimanche, indique l’Office national de la météorologie (ONM) dans une alerte météorologique.

Placées au niveau de vigilance « Orange », les wilayas concernées par cette alerte sont: Skikda, Annaba, El-Tarf, Souk Ahras, Guelma et Constantine où les quantités de pluies estimées varieront entre 20 et 40 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm durant la validité de cette alerte (de dimanche à 21h00 au lundi à 15h00).