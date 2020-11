Subaru dévoile la nouvelle BRZ

Le constructeur japonais dévoile la nouvelle génération de sa Subaru BRZ. La berline compacte adopte un look encore plus sportif et voit sa puissance augmenter de quelques chevaux.

Lancée en 2012, la Subaru BRZ développée en collaboration avec Toyota est renouvelée pour une nouvelle génération, une nouvelle génération qui adopte les mêmes caractéristiques techniques que sa cousine Toyota GT86.

Pour l’instant le constructeur japonais a dévoilé que la version américaine de sa BRZ, qui gagne 3 cm de longueur et perd 1 cm de hauteur. Sa calandre hexagonale et ses feux avant deviennent plus affinés tandis qu’a l’arrière les blocs optiques sont redessinés et les ailes fortement élargies. L’aérodynamisme est également retravaillé pour devenir plus efficace.

L’habitacle de la Subaru est également amélioré avec plusieurs nouvelles technologies embarquées comme l’écran de 7 pouces pour le combiné d’instrumentation, 8 pouces pour le système d’info-divertissement. Sous le capot, le bloc 4 cylindres atmosphérique passe de 2,0 à 2,4 litres développant 231 chevaux et 249 Nm de couple soit 31 ch et 44 Nm de plus que la génération précédente.