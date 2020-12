Batterie à semi-conducteurs : Toyota devrait lancer son premier prototype dés 2021

Dans la course aux innovations technologiques dans le segment de l’électrique, Toyota devrait franchir un cap avec le développement d’une batterie à semi-conducteurs dont le premier prototype devrait être présenté dés 2021.

Dans le domaine des batteries, la prochaine étape technologique sera le développement d’une batterie à semi-conducteur, et dans ce domaine Toyota est le leader incontesté avec plus de 1000 brevets déposés dans le domaine. Cette nouvelle technologie offrirait une densité énergétique plus élevée et une meilleure stabilité, ce qui permet de la charger plus rapidement et de réduire le risque d’incendie.

Le développement d’une batterie à semi conducteurs et sa généralisation ne devraient avoir lieu qu’entre 5 à 10 ans selon les experts. Toutefois, le constructeur nippon justement prendre de l’avance dans le domaine en présentant son premier prototype de batterie à semi conducteurs dés l’année prochaine. Ce développement accéléré de Toyota est appuyé par le gouvernement japonais qui veut limiter la suprématie de la Chine dans le domaine des batteries lithium-ion.