Benz EQS: voici la première photo de la berline 100% électrique de Mercedes

La marque allemande Mercedes s’apprête à annoncer sa première berline 100% électrique baptisée Benz EQS, elle s’affiche déjà à travers une photo.

La berline Benz EQS arrive une année seulement après la présentation par Mercedes du SUV électrique EQC, on la découvre sur une photo dévoilée par le site electreck.

Selon les premières informations et malgré un camouflage bien réussi du véhicule, on voit clairement que le design de la berline est inspiré du Concept Vision EQS, présenté au salon automobile de Francfort l’année dernière. Un constat avéré et confirmé notamment sur la vidéo publiée par un Youtubeur allemand Schräg, laissant apparaître le modèle sur le circuit d’essai en Allemagne.

En outre, Mercedes laisse entendre que la Benz EQS embarquera une batterie de 100 kWh d’une autonomie maximale de 700 kilomètres, comme c’est le cas sur la Concept Vision. Selon le constructeur allemand, la vitesse maximale pour ce modèle serait de 200 km/h avec une accélération de 0 à 100 en seulement 4,5 secondes.

Avec la Benz EQS, Mercedes espère rejoindre le cercle restreint des constructeurs qui proposent des véhicules 100% électriques à l’instar de Audi, Porsche ou Tesla.