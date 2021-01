BMW augmentera la production des véhicules électriques

Le constructeur munichois va en plus de la diversification de la gamme augmenter considérablement la production des véhicules 100 % électriques. C’est en effet, ce qu’a annoncé Oliver Zipse, PDG de BMW.

Via son PDG Oliver Zipse, BMW annonce qu’au-delà de l’importante électrification que connait sa gamme, la production de véhicules 100% électriques va connaitre une forte croissance pour atteindre 250 000 exemplaires entre 2021 et 2023. Avec ce chiffre les véhicules électriques vont passer de 8 à 20 % de la production mondiale de BMW.

« Nous avions déjà des plans de croissance ambitieux et nous voulons encore étendre notre position sur le marché ». a ainsi déclaré Oliver Zipse PDG de la marque au journal allemand Augsburger. Avec de telles ambitions, BMW souhaite s’imposer comme leader du segment des véhicules électriques et élargira son offre avec notamment l’arrivée de l’iX et de l’i4.