Stellantis : Antonio Filosa nommé nouveau CEO, succède à Carlos Tavares

Le groupe automobile Stellantis a annoncé la nomination d’Antonio Filosa comme nouveau directeur général (CEO), en remplacement de Carlos Tavares.

Il prendra ses fonctions le 23 juin 2025, à l’issue d’un processus de sélection unanime mené par le Conseil d’administration, présidé par John Elkann.

Filosa, fort de 25 ans d’expérience dans le groupe, est actuellement COO pour les Amériques. Il s’est distingué par ses réformes aux États-Unis et ses réussites en Amérique du Sud, où il a hissé Fiat au rang de leader régional et contribué à la croissance de Peugeot, Citroën, Ram et Jeep.

Sa nomination marque une volonté de continuité et d’expansion stratégique, notamment avec l’annonce prochaine de sa nouvelle équipe de direction. Une assemblée générale extraordinaire officialisera prochainement son élection au Conseil d’administration.