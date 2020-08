BMW confirme l’arrivée d’une M3 break Touring

Le constructeur munichois nous confirme aujourd’hui la présence d’une version familiale Touring sur son modèle sportif BMW M3. Voici un rendu virtuel de ce que pourrait être cette version.

Evénement au sein de la marque à l’hélice ! BMW vient de confirmer les rumeurs, le lancement prochain d’une version familiale de la M3. La sportive allemande sera donc déclinée en variante break Touring.

Après l’annonce qui ravira la communauté du constructeur allemand, le site BMW Blog zer.o.wt s’est aussitôt mis à publier un rendu virtuel de ce que sera par sa vision cette future BMW M3 break.

A l’instar des autres modèles de la gamme M, la BMW M3 Touring adoptera un kit carrosserie spécifique, des jantes au diamètre majoré et un capot bombé. Sous le capot on devrait retrouver le bloc S58 3,0l six cylindres biturbo d’environ 470 chevaux.