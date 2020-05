BMW dévoile la première image de la future Série 5 restylée

La marque à l’hélice vient de publier une nouvelle image teaser de la future BMW Série 5 restylée plongée dans la pénombre.

BMW continue sa campagne de teasers, et dévoile après le cliché concernant la nouvelle Série 4 coupé, la toute première image autour de la future Série 5 restylée. Sur l’image, on voit la future berline plongée dans la pénombre ou il est possible de deviner sa signature lumineuse et son imposante grille de calandre à lamelles verticales.

Toutefois, le design de la future BMW série 5 restylée n’est pas inconnu, puisque à la fin du mois d’avril, la berline a fait l’objet de fuites sur la toile. On a pu découvrir ses feux affinés, son bouclier redessiné et son pare-choc arrière modernisé. La levée de voile officielle de cette Série 5 restylée devrait avoir lieu dans les prochains jours.