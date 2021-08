BMW dévoile le restylage du iX3

La marque à l’hélice dévoile après le X3 le restylage de mi-carrière de son SUV BMW iX3. Au menu, quelques améliorations de design et techniques.

BMW a dévoilé il y’a quelques mois le lifting de son SUV X3, aujourd’hui le constructeur allemand fait de même avec sa version électrique iX3. Ce dernier adopte des modifications esthétiques principalement sur sa face avant avec des phares plus étroits et une plus grande calandre. Le pack design M Sport est désormais de série.

L’habitacle quant à lui est modernisé par des touches au design bleu, et reçoit la nouvelle génération du multimédia iDrive, porté par un écran tactile de 12,3 pouces. Deux niveaux de finitions sont proposés sur le SUV : Inspiring qui adopte une suspension adaptative, un toit panoramique et un hayon automatique tandis que pour le Impressive on retrouve des éléments comme un affichage tête haute et le système audio Kardon.

Sous le capot l’offre moteur reste inchangée avec toujours une batterie de 80 kWh avec un seul moteur électrique sur l’essieu arrière pour une puissance affichée à 286 ch et 400 Nm.