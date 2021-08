Chine : Renault s’associe à Geely pour se relancer

Dans le but de se relancer à l’empire du milieu et en Corée du Sud avec des véhicules hybrides notamment, Renault vient d’annoncer la signature d’un accord avec le géant chinois Geely.

Comme on le sait, la Chine est le plus important marché automobile mondial, et c’est donc normal de voir tous les constructeurs s’investir un maximum à l’empire du milieu et tout faire pour gratter une part de marché. C’est le cas de Renault qui vient de créer une co-entreprise avec Geely et ceci dans le but de relancer ses activités en Chine.

Le losange compte ainsi se relancer avec des modèles hybrides avec l’aide de Geely, tandis que Renault aura comme mission d’accompagner la firme Lynk & Co du groupe Geely sur le marché sud-coréen en la faisant profiter de ses 20 ans d’expérience.

Dans le détail, la co-entreprise de Renault et Geely reprendra le concept inauguré par Geely et Daimler pour la conception et la production d’un SUV électrique Smart. A noter que chaque co-entreprise de Geely sera indépendante.