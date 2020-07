BMW iX3 : la levée de voile annoncée pour le 14 juillet

Attendue depuis longtemps par ses fans, la levée de voile de la nouvelle voiture électrique BMW iX3 est plus qu’imminente. En effet, le constructeur munichois annonce sa présentation pour demain 14 juillet.

Comme on le sait le constructeur munichois accuse un vrai retard sur le segment du 100 % électrique. Mais BMW compte bien rattraper ce retard en programmant plusieurs nouveautés électriques dans les prochaines échéances notamment i4, iNext et iX3. L’officialisation de ce dernier est plus qu’imminente.

En effet, après l’avoir teasé plusieurs fois depuis plus d’une année, BMW vient de confirmer la levée de voile de ce futur nouveau iX3 qui ira directement défier le Mercedes EQC. Cette version électrique du BMW X3 qu’on connait tous recevra plusieurs spécificités comme les jantes et les boucliers.

L’autonomie que devrait recevoir ce prochain BMW iX3 avoisinerait les 450 km en cycle WLTP. Enfin pour tout connaitre de la fiche technique de ce nouveau véhicule électrique, le constructeur allemand nous donne rendez-vous demain 14 juillet à 10h00.