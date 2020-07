Sidi Achour Motos Pièces : la livraison à domicile opérationnelle

Sidi Achour Motos Pièces innove dans la commercialisation des pièces de rechange destinées aux motos. En effet, les clients de l’entreprise peuvent désormais recevoir leurs pièces directement à domicile sur les 45 wilayas. Sur les achats groupés, des remises attractives seront accordées sur l’ensemble de sa gamme.

La société SAMP spécialisée dans la commercialisation de la pièce de rechange destinée à la moto vient d’annoncer la livraison à domicile dans l’ensemble des wilayas du pays. Cette nouveauté intervient aussi dans un contexte particulier lié à la crise sanitaire causée par le Covid-19.



Dans le détail, le communiqué de SAMP explique que les clients peuvent faire leur commandes via un numéro de téléphone dédié (05 40-99-08-13) ou en envoyant un message depuis les réseaux sociaux instagram et facebook pour valider la commande et faire un règlement via un virement bancaire avant que les pièces ne soient expédiées pour une réception dans un délai de 1 à 5 jours.



Par ailleurs, Sidi Achour Motos Pièces indique dans son communiqué que de nouvelles marques viennent d’intégrer la liste des marques distribuées en Algérie à l’instar de JT Sorokets (kits chaine), DNA (filtres à air), Hiflo filtro (filtre à l’huile) les clients de SAMP trouveront aussi une série de remises sur plusieurs pièces.