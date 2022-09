BMW lancera ses futures i1 et i2 en 2027 et 2028

La marque à l’hélice lancera en 2027 et 2028, ses deux nouveaux modèles électriques entrée de gamme BMW i1 et i2. Ces dernières partageront la nouvelle plateforme Neue Klasse avec la future i3.

BMW devrait introniser sa nouvelle plateforme Neue Kasse en 2025, avec le lancement de la nouvelle i3, qui sera la remplaçante électrique de l’actuelle Série 3, et qui conservera un format de berline familiale.

Après la BMW i3, le constructeur munichois, développera deux nouveaux modèles plus compacts : les BMW i1 et BMW i2. Ces dernières succèderont aux actuelles Série 1 et Série 2, et se baseront sur la même architecture que la i3 à savoir la Neue Kasse.

On apprend, selon les informations relayées par un membre du forum Bimmer Post, que ces BMW i1 et i2 seront produites en Allemagne à partir de 2027 et 2028 respectivement. Avec cette plateforme, ces deux compactes devraient bénéficier de batteries de nouvelle génération de forme cylindrique, plus efficaces en termes de densité énergétique.